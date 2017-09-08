Рогозин: кабмин до ноября определит, будет ли создана госкомпания по развитию Арктики

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России рассматривает различные варианты организации работы по развитию Арктического региона, в том числе передать эту деятельность в государственную компанию. Об этом в пятницу рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин, по прогнозу которого решение может быть выработано в ближайшие полтора месяца.

"Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Госкомиссии [по развитию Арктики]", - сказал он. "Думаю, что к середине осени он созреет", - добавил Рогозин. Вице-премьер отметил, что "решить все вопросы Арктики в рамках только Госкомиссии невозможно".

"Есть разные варианты: поручить одному из федеральных органов исполнительной власти ведение комплекса вопросов по Арктике, второй вариант - создать с нуля госкомпанию, но это потребует от четырех до пяти лет ее становления, и третий - поручить одной из существующих госкоманий", - пояснил вице-премьер.

Инфографика Арктическая зона Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.