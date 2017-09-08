СК "Звезда" будет претендовать на строительство атомного ледокола "Лидер"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Судостроительный комплекс "Звезда" начинает оформление документов для получение лицензии на атомное судостроение и будет претендовать на заказ крупнейшего ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт, сообщил ТАСС гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко.

"Мы ведем строительство самого большого сухого дока в России, в этом доке можно спокойно строить атомный ледокол "Лидер". Компания начинает оформлять документы на атомное судостроение и после окончания строительства сухого дока станет единственным предприятием в России, который сможет построить атомный ледокол "Лидер", - сказал он.

По словам гендиректора, получение лицензии займет около 1,5 месяца.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал , что технический проект атомного ледокола "Лидер" будет готов до конца этого года. По его словам, разработка документации для "Лидера" потребует 1,5 года, строительство судна займет еще 2,5 года.

Новый ледокол пока обсуждается только как проект, возможный к реализации. "Лидер" должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м. Ранее сообщалось, что стоимость судна может составить 70 млрд рублей.

В настоящее время самым мощным в мире ледоколом является ЛК-60 (60 МВт). Судно строит Балтийский завод, входящий в ОСК.