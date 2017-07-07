СМИ: в проект атомного ледокола "Лидер" планируется привлечь частный капитал

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава госкомиссии по развитию Арктики вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе заседания 29 июня в Санкт-Петербурге поручил "Росатому" проработать вопрос привлечения частных средств для строительства атомного ледокола "Лидер", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в аппарате правительства.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили получение поручения.

Ранее стало известно, что стоимость судна может составить 70 млрд рублей(это 0,4% от расходов федерального бюджета в 2017 году). Однако источники "Ъ" говорят, что есть надежда, что по окончании проектирования ледокол будет дешевле. Источник "Ъ" в ОСК замечает, что окупить частные вложения можно только за счет тарифов на проводку. ""Атомфлот" формирует тарифную политику, логично было бы впоследствии снизить тарифы для компаний, которые вложились в строительство "Лидера",- рассуждает он.

Пока нет уверенности, что в "Лидере" заинтересованы работающие в Арктике сырьевые компании - "Новатэк", "Газпром", "Роснефть", "Норильский никель", отмечается в публикации.

"С тем объемом вывоза ресурсов, который они закладывают, они пока могут обойтись без "Лидера". Но теоретически у них может быть интерес, это вопрос транспортных потоков: какое направление отгрузки будет более востребованным, восток или запад", - замечает источник "Ъ".

"Лидер" должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути при толщине льда свыше 4 м. Его мощность - 120-130 МВт, длина - свыше 200 м, ширина - около 50 м, осадка - 13 м. Строительство может занять десять лет, проектирование еще не завершено.