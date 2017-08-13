Глава "Атомфлота": строительство ледокола "Лидер" необходимо для освоения Арктики

МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Возвращение проекта строительства атомного ледокола нового поколения "Лидер" в программу социально-экономического развития Арктики просто необходимо, уверен директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша.

"Вы, наверное, слышали, что у нас ледокол "Лидер" был в программе социально-экономического развития Арктики, потом по известной причине [проекта строительства ледокола в программе] нет. А сегодня все должны понимать, что это уже, на мой взгляд, необходимость", - сказал Рукша ТАСС.

По его словам, строительство ледокола нового поколения поможет в решении вопроса обеспечения круглогодичной навигации по всему маршруту Северного морского пути, а также при завершении ряда проектов в Арктике после 2022 года.

В январе сообщалось, что государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей. Средства планировалось направить в том числе на строительство атомного ледокола "Лидер". Позднее сообщалось, что объем программы развития Арктики будет сокращаться. Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский во второй половине мая говорил, что окончательный объем финансирования арктической программы будет известен через месяц - полтора. Относительно возможности реализации проекта строительства ледокола "Лидер" Цыбульский тогда же сообщал, что предстоит обосновать экономическую целесообразность реализации проекта.

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, судостроители и Госкорпорация "Росатом" оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола "Лидер". Имеется документация, промышленная кооперация, вся техническая основа для его строительства. Создание ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт смогло бы обеспечить всесезонность и всепогодность работ на Северном морском пути как по западному маршруту, так и на востоке - для круглогодичного вывоза углеводородов, считает вице-премьер. Мощность самого крупного ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт.

Атомный ледокол "50 лет Победы" вечером в воскресенье отправился из Мурманска в рейс к Северному полюсу, который полностью повторит маршрут экспедиции 1977 года, открывшей Северный полюс надводным судам. В памятном походе атомохода примут участие около сотни человек, среди которых есть и участники первого похода на Северный полюс на ледоколе. В рамках похода пройдет конференция, участники которой обсудят дальнейшую судьбу уже списанного ледокола "Арктика", экологические вопросы Арктического региона. Но главной темой повестки станет развитие круглогодичной навигации по всему маршруту Севморпути.