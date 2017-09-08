РФ рассмотрит опцию продления сделки с ОПЕК при сохранении дисбаланса на рынке

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АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Опция продления участия России в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет зависеть от результатов мониторинга рынка в апреле 2018 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума Kazenergy в Астане.
"Пока опция (продления - прим. ТАСС) есть, но она зависит от результатов мониторинга. Да. (рассмотрим продление - прим. ТАСС) в случае сохранения дисбаланса на рынке. Но пока об этом преждевременно говорить, зависит от результатов мониторинга", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая позиция сейчас ближе России - пролонгация сделки по сокращению добычи или мягкий выход из соглашения.
Как сообщал 6 сентября министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго РФ прогнозирует, что рынок нефти будет сбалансирован к 1 апреля 2018 года, в обратном случае будет использована опция продления соглашения ОПЕК+.
Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей по отношению к уровню октября 2016 года.
Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.