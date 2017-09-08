Дворкович: участие ExxonMobil в проектах "Роснефти" поможет урегулировать налоговый спор

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Участие нефтегазовой компании ExxonMobil в совместных с "Роснефтью" проектах может поспособствовать разрешению налогового спора по проекту "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума Kazenergy в Астане.

"Думаю, реализация совместных проектов будет способствовать урегулированию (налоговых претензий - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Насколько я знаю, есть заинтересованность в реализации отдельных совместных проектов у "Роснефти" и ExxonMobil", - добавил он. Вице-премьер отметил, что "участие в проектах - вопрос доброй воли сторон, переговоры по поводу разных проектов идут постоянно".

В пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что ExxonMobil может получить миноритарную долю в крупном проекте с "Роснефтью" в случае отказа от претензий по налоговому спору с властями РФ. Как утверждает издание, такой проект получит налоговые льготы по НДПИ, что обеспечит американской компании экономическую компенсацию ее отказа от иска.

Ранее в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время объявит о решении проблемы с ExxonMobil. Позднее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания согласовала подходы по урегулированию налогового спора с ExxonMobil. Представитель Минфина РФ подтвердил ТАСС, что варианты урегулирования найдены.

Как сообщалось ранее, американская компания требует от властей РФ возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин-1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". В арбитраже ExxonMobil потребовала возместить часть переплаченного, по ее мнению, за последние шесть лет налога на прибыль в размере $500 млн, апеллируя к изменению ставки налога на прибыль, которая в РФ снизилась в 2009 году с 35% до 20%. Однако соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин-1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения.