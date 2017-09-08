Власти Франции объявили о рекордном увеличении оборонного бюджета к 2018 году

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция в 2018 году увеличит свой оборонный бюджет на €1,6 млрд, преследуя цель к 2025 году довести военные расходы до 2% ВВП. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Эдуар Филипп, выступая в эфире телеканала BFM TV.

"В следующем году, согласно обязательству, которое принял на себя президент республики [Эмманюэль Макрон], бюджет вооруженных сил получит увеличение, которое не имело прецедентов за последние 10 лет. Отмечу, что в том проекте бюджета на следующий год, который я представлю [парламенту], мы намерены увеличить бюджет вооруженных сил более чем на €1,6 млрд", - сообщил глава правительства.

Как подчеркнул Филипп, увеличение расходов на оборону власти республики намерены продолжать и в последующие годы, учитывая вызовы, стоящие сейчас перед Францией. "Все эти усилия [по наращиванию финансирования] будут продолжены и в 2019 году, а затем - и в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, опасен. А также потому, что вместо постоянных заявлений, которые могут звучать воинственно, но по сути являются праздными, мы предпочитаем работать на практике и делать это серьезно", - указал он.

В ходе своей предвыборной кампании избранный в мае на президентский пост Эмманюэль Макрон обещал к 2025 году довести расходы Франции на оборону до 2% ВВП. При этом сразу после его прихода к власти и формирования нового правительства стало известно о готовящемся сокращении бюджета оборонного ведомства в рамках программы экономии госрасходов.

Озвучивались планы урезать военный бюджет в текущем году на €850 млн, что вызвало резкий протест генералитета. Из-за разногласий с Макроном, возникших на этой почве, в отставку подал начальник Главного штаба французской армии, генерал армии Пьер де Вилье - беспрецедентный случай в истории Пятой республики.

Военные расходы в 2017 году

Ранее на этой неделе в министерстве вооруженных сил - так после прихода к власти во Франции президента Эмманюэля Макрона стало официально именоваться министерство обороны - обнародовало данные о бюджетных расходах на нужды национальной обороны за текущий год. Согласно этой сводке ведомства, по итогам 2017 года республика выделит из бюджета на военные нужды €32,7 млрд, что на €0,6 млрд больше, чем годом ранее.

Как отмечается в документе, увеличение расходов произведено с учетом текущей "крайне напряженной обстановки" для французских вооруженных сил и спецслужб на фоне стоящих перед страной вызовов, в первую очередь связанных с активностью исламистских террористических группировок. "Целью увеличения расходов было укрепление сил и средств оперативных подразделений, сил разведки и служб кибербезопасности, продолжая при этом подготовку к будущему и обновление вооружений", - подчеркнули в министерстве.

Сумма в €32,7 млрд, уточнили во французском министерстве вооруженных сил, подразумевает исключительно целевые расходы на задачи, напрямую связанные с обороной, - в эту цифру на включены статьи расходов на научно-технические исследования двойного назначения, программы высшего профессионального обучения, военные пенсии, помощь ветеранам боевых действий и траты на мемориальные мероприятия. Из €32,7 млрд основная часть средств - €17,3 млрд - расходуется на вооружение и техническое оснащение различных родов и видов войск. На денежное довольствие военнослужащих и гражданских сотрудников различных оборонных ведомств будет потрачено в этом году €11,6 млрд, еще €3,8 млрд - расходы на зарубежные военные операции (за вычетом зарплат), "оперативную деятельность" и "специфические виды деятельности".