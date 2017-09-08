Ford отзывает в России свыше 20 тыс. кроссоверов Kuga

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Ford - ООО "Форд Соллерс Холдинг" - отзывает в России 20 тыс. 864 кроссовера Kuga из-за риска возгорания, а также возможных проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат 1 тыс. 59 автомобилей, реализованных с 25 сентября 2015 года по 30 июля 2017 год, у которых была обнаружена неисправность партии инициаторов подушек безопасности. "В случае аварии может не сработать боковая надувная и/или коленная подушка безопасности пассажира", - отметили в Росстандарте. На этих авто произведут замену определенных подушек безопасности.

Кроме того, у 19 тыс. 805 автомобилей Kuga, которые были реализованы с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 год, обнаружен дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В агентстве отметили, что в случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться. На этих авто устранят данный дефект.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.