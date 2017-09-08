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Медведев: до 2020 года на инвестпроекты предусмотрено 50 субсидий на 70 млрд руб.

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

По словам премьер-министра, "эти ресурсы должны использоваться эффективно - за счет участия Внешэкономбанка и перехода к принципам "фабрики проектного финансирования"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В федеральном бюджете на 2018-2020 годы на поддержку новых инвестиционных проектов в реальном секторе предусмотрено около 50 субсидий с общим объемом финансирования порядка 70 млрд руб. ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.

"В федеральном бюджете на 2018-2020 годы на поддержку новых инвестиционных проектов в реальном секторе мы предусматриваем более 47 субсидий с общим объемом финансирования порядка 70 млрд руб. ежегодно. Эти ресурсы должны использоваться эффективно - за счет участия Внешэкономбанка и перехода к принципам "фабрики проектного финансирования". Что важно - и программа кредитования МСП, и "фабрика проектного финансирования" - выстроены таким образом, что исключают влияние чиновников на принятие решений о выдаче кредитов той или иной компании. Здесь полностью работают рыночные механизмы", - сказал премьер-министр России.

"Мы предложили ряд дополнительных решений в сфере инвестиций, в частности, расширили программу кредитования малого и среднего бизнеса. За июль - август уже выданы дополнительно более 10 млрд руб. в первую очередь - на инвестиционные нужды. К концу года планируется выйти на целевой уровень - дополнительные 50 млрд руб. А в перспективе должен заработать такой механизм, как "фабрика проектного финансирования", - отметил глава кабмина.

По его словам, правительство планирует, что общий объем кредитования будет очень значительным. "Банк России активно поддержал разработку данного механизма - он готов пойти на смягчение условий резервирования и достаточности капитала для кредитных организаций в части таких кредитов", - сказал Медведев. Кроме того, к середине 2018 года должна начаться реализация программы "Инфраструктурной ипотеки", которая направлена на увеличение объема частных инвестиций в инфраструктуру.

Правительство также продолжает укреплять устойчивость финансовой и банковской системы страны, указал премьер- министр.

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