Медведев: до 2020 года на инвестпроекты предусмотрено 50 субсидий на 70 млрд руб.

Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 неделиНаука 8 сентября, 14:05
Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”Спорт 8 сентября, 14:02
СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 13:58
История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:58
Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджетуЭкономика и бизнес 8 сентября, 13:43
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидированПроисшествия 8 сентября, 13:30
Законодательство о выборах глав субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:27
Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"Армия и ОПК 8 сентября, 13:21
Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущербаПроисшествия 8 сентября, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В федеральном бюджете на 2018-2020 годы на поддержку новых инвестиционных проектов в реальном секторе предусмотрено около 50 субсидий с общим объемом финансирования порядка 70 млрд руб. ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.
"В федеральном бюджете на 2018-2020 годы на поддержку новых инвестиционных проектов в реальном секторе мы предусматриваем более 47 субсидий с общим объемом финансирования порядка 70 млрд руб. ежегодно. Эти ресурсы должны использоваться эффективно - за счет участия Внешэкономбанка и перехода к принципам "фабрики проектного финансирования". Что важно - и программа кредитования МСП, и "фабрика проектного финансирования" - выстроены таким образом, что исключают влияние чиновников на принятие решений о выдаче кредитов той или иной компании. Здесь полностью работают рыночные механизмы", - сказал премьер-министр России.
"Мы предложили ряд дополнительных решений в сфере инвестиций, в частности, расширили программу кредитования малого и среднего бизнеса. За июль - август уже выданы дополнительно более 10 млрд руб. в первую очередь - на инвестиционные нужды. К концу года планируется выйти на целевой уровень - дополнительные 50 млрд руб. А в перспективе должен заработать такой механизм, как "фабрика проектного финансирования", - отметил глава кабмина.
По его словам, правительство планирует, что общий объем кредитования будет очень значительным. "Банк России активно поддержал разработку данного механизма - он готов пойти на смягчение условий резервирования и достаточности капитала для кредитных организаций в части таких кредитов", - сказал Медведев. Кроме того, к середине 2018 года должна начаться реализация программы "Инфраструктурной ипотеки", которая направлена на увеличение объема частных инвестиций в инфраструктуру.
Правительство также продолжает укреплять устойчивость финансовой и банковской системы страны, указал премьер- министр.