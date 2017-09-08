Медведев пообещал, что нагрузка на добросовестных налогоплательщиков не изменится

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что для тех, кто честно платит налоги, их размер не изменится. Данное правило закреплено в проекте бюджета на следующие три года.

"Нагрузка на добросовестных налогоплательщиков в целом останется неизменной, как мы это и обещали. И в бюджете эти принципы подтверждены документально", - сказал председатель правительства, выступая на Московском финансовом форуме. Говоря о том, как добиться в РФ темпов экономического роста выше мировых, глава кабмина назвал "создание всех условий для развития бизнеса". "Это непрекращающаяся работа, прежде всего это предсказуемая и прозрачная налоговая политика", - уточнил он.

Медведев добавил, что правительство также регламентирует и неналоговые платежи, ограничивает уровень тарифов.