"Лукойл" вложит в создание солнечной электростанции в Волгограде 1,5 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. ПАО "Лукойл" вложит 1,5 млрд рублей в строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"[Губернатор] Андрей Бочаров подчеркнул, что "Лукойл" на сегодняшний день является флагманом среди нефтепромышленных предприятий Волгоградской области по решению экологических проблем - в Год экологии здесь началась реализация нового инвестпроекта общей стоимостью 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Бочаров осмотрел станцию в пятницу во время визита на завод.

По данным обладминистрации, станция в Волгоградской области обеспечит выработку дополнительных 12,5 млн кВт/ч ежегодно. Доля отечественных оборудования и услуг в проекте составляет 70%.

Строительство станции на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ началось в первой половине 2017 года, завершить его планировалось в начале осени. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на первый квартал 2018 года. Выброс углекислого газа в атмосферу сократится на 10 тыс. тонн.