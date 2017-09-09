Bloomberg: ФБР подозревает Uber в использовании программы для борьбы с конкурентами

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. ФБР США и прокуратура Нью-Йорка ведут расследование в отношении компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси, подозревая ее в использовании программного обеспечения для борьбы с конкурентами. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
По его данным, речь идет о программе под названием Hell, которая определяла, какие водители работают одновременно на Uber и на ее главного конкурента - компанию Lyft. Представители Uber связывались с такими водителями, предлагая им более выгодные условия труда и бонусы к выручке в обмен на отказ от работы на конкурента. Использование данной программы, которая, по сведениям властей, применялась с 2012 по 2014 годы, могло нарушать ряд законов о честной конкуренции.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что министерство юстиции США проводит проверки в отношении Uber по факту предполагаемого нарушения законов о противодействии коррупции. В ведомстве полагают, что Uber могла давать взятки иностранным чиновникам в ряде государств в обмен на содействие бизнесу, что нарушает американские законы по борьбе с коррупцией.