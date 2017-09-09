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Новый Cadillac с полуавтоматической системой появится до конца года

Экономика и бизнес
9 сентября, 11:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Газета The New York Times сообщила, что базовая модель СТ6 будет оснащена механизмом вождения Supercruise, которая позволит водителю не касаться рулевого управления на протяженных участках шоссе

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Компания Cadillac представит до конца года модернизированный седан, оснащенный системой полуавтоматического управления. Как сообщила в пятницу газета The New York Times, базовая модель СТ6 будет оснащена механизмом вождения Supercruise, которая позволит водителю не касаться рулевого управления на протяженных участках шоссе.

Он должен лишь не отрывать взгляда от шоссе. На зеркале заднего обзора установлена крошечная видеокамера, чтобы следить за направлением взгляда водителя и подавать сигнал тревоги в случае, если он не смотрит на дорогу достаточно продолжительное время.

Система основана на использовании радара, обзорных камер, а также лидара - активного дальномера оптического диапазона, в котором применен лазер. По данным газеты, "Суперкруиз" можно использовать только на тех участках шоссе, где нет перекрестков и нет вероятности встретить пешехода.

Это устройство должно составить конкуренцию разрабатываемой компанией Tesla системе Autopilot, которая требует от водителя постоянно держать руки на руле.

"Мы хотим продемонстрировать, что Cadillac находится на переднем крае технологического развития", - сообщил The New York Times Йоханн де Нуссхен, возглавивший Cadillac в 2014 году. - Теоретически такое устройство дает возможность проехать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, не касаясь руля".

Аналогичные проекты реализуют уже несколько фирм, в том числе Tesla. Но, как отметила The New York Times, в системе Autopilot нет видеокамеры для постоянного слежения за глазами шофера.

Как напомнила газета, в 2016 году житель штата Огайо на машине Tesla, оснащенной системой Autopilot, врезался в трактор-трейлер. Как выяснилось в ходе расследования, водитель проигнорировал несколько предупреждений механизма о необходимости держать руки на руле.

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