"Лаборатория Касперского" прекратила сотрудничество с Best Buy

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский разработчик антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" прекратила сотрудничество с крупным американским ритейлером электроники Best Buy, однако продолжит продавать свои продукты в США через другие каналы.
Как сообщило интернет-издание The Verge, ритейлер Best Buy прекратил продажи продуктов "Лаборатории Касперского" после появления информации о возможных связях антивирусной компании с российскими властями.
"В настоящее время "Лаборатория Касперского" и Best Buy приостановили совместную работу. Однако формат взаимодействия между двумя компаниями может быть в дальнейшем еще раз пересмотрен", - сообщили ТАСС в пресс- службе российской компании, уточнив, что успешное сотрудничество с Best Buy длилось почти 10 лет. "Лаборатория Касперского" продолжит предлагать свои передовые решения по кибербезопасности в США через собственный сайт и других ритейлеров", - добавили в компании.