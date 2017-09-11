Kortes: бензин в России за неделю в среднем подорожал в пределах двух копеек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в период с 4 по 8 сентября 2017 г. в среднем по стране выросли на 1 коп. и 2 коп. - до 37,22 руб. и 40,05 руб. за л. соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего цены на Аи-92 выросли в Северо-Кавказском федеральном округе - на 11 коп., до 37,37 руб. за л., при этом в Дальневосточном федеральном округе они снизились на 1 коп., до 41,15 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 42 тыс. 189 руб. за тонну, что на 116 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 73 руб., до 42 тыс. 308 руб. за т.

Наибольший рост цен на Аи-95 отмечен также в Северо-Кавказском федеральном округе, где этот вид топлива подорожал на 5 коп., до 40,01 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 44 тыс. 462 руб. за т., что на 257 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 406 руб., до 44 тыс. 446 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 35 руб. и составила 45 тыс. 753 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю увеличилась на 1 коп., до 38,16 руб. за л. С начала года этот вид топлива в среднем стал дороже на 2,7%.