Орешкин: замедление инфляции до 3,2% является сигналом для снижения ЦБ ключевой ставки

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замедление инфляции в России до 3,2% является сигналом для дальнейшего снижения ставок ЦБ для удержания инфляции на уровне, близком к таргету 4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Снижение инфляции до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня, - это как раз сигнал для дальнейшего снижения ставок Банком России. Его задача, как известно, - обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%. Банк России уже заявил, что готовится к снижению процентных ставок на заседании в пятницу", - сказал он.