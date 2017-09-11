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Орешкин: замедление инфляции до 3,2% является сигналом для снижения ЦБ ключевой ставки

Экономика и бизнес
11 сентября, 16:38 UTC+3

Министр напомнил, что задача регулятора обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замедление инфляции в России до 3,2% является сигналом для дальнейшего снижения ставок ЦБ для удержания инфляции на уровне, близком к таргету 4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Снижение инфляции до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня, - это как раз сигнал для дальнейшего снижения ставок Банком России. Его задача, как известно, - обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%. Банк России уже заявил, что готовится к снижению процентных ставок на заседании в пятницу", - сказал он.

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Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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