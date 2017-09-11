Hino отзывает в России 5,6 тыс. грузовиков Hino 300 Series

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский дилер ООО "Хино Моторс Сэйлс" отзывает в России 5,6 тыс. грузовиков Hino 300 Series для замены рычага стояночного тормоза. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат 5 603 автомобиля Hino 300 Series, реализованных с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года.

Причиной отзыва автомобилей является дефект стопора храпового механизма, что может привести к невозможности удержания автомобиля в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности, считают в Росстандарте.

Отмечается, что представители "Хино Моторс Сэйлс" проинформируют владельцев автомобилей Hino, попадающих под отзыв, о необходимости доставки автомобиля в дилерский центр для ремонтных работ. Ремонт будут осуществляться бесплатно для всех владельцев.

Hino 300 - малотоннажная серия грузовых автомобилей компании Hino Motors Ltd., которая входит в группу компаний Toyota.