Hino отзывает в России 5,6 тыс. грузовиков Hino 300 Series

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский дилер ООО "Хино Моторс Сэйлс" отзывает в России 5,6 тыс. грузовиков Hino 300 Series для замены рычага стояночного тормоза. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В частности, отзыву подлежат 5 603 автомобиля Hino 300 Series, реализованных с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года.
Причиной отзыва автомобилей является дефект стопора храпового механизма, что может привести к невозможности удержания автомобиля в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности, считают в Росстандарте.
Отмечается, что представители "Хино Моторс Сэйлс" проинформируют владельцев автомобилей Hino, попадающих под отзыв, о необходимости доставки автомобиля в дилерский центр для ремонтных работ. Ремонт будут осуществляться бесплатно для всех владельцев.
Hino 300 - малотоннажная серия грузовых автомобилей компании Hino Motors Ltd., которая входит в группу компаний Toyota.