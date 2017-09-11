Египет готов приступить к обслуживанию московских рейсов

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КАИР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Египет готов уже сейчас приступить к обслуживанию рейсов как в российскую столицу, так и в обратном направлении. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель египетского Министерства гражданской авиации Басем Абдель Карим.
"Компания по управлению аэропортами страны уже на данном этапе готова к обслуживанию в аэропорту Каира рейсов московского направления, в том числе "Аэрофлота" и Egypt Air, - сказал он, подчеркнув, что три основных аэропорта Египта - в Каире, Шарм-эш-Шейхе и Хургаде - полностью готовы к возобновлению полетов. "Эти воздушные гавани подготовлены в плане безопасности на 100%, что подтвердили посещавшие их ранее российские эксперты", - отметил собеседник агентства.