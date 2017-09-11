Правительство РФ пока не рассмотрело доклад Минтранса по безопасности в аэропорту Каира

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ пока не рассмотрело доклад по обеспечению авиабезопасности в аэропорту Каира, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Соколов заявил ТАСС, что доклад по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направлен в правительство России. По его словам, Минтранс позитивно оценивает принятые меры и не видит необходимости в дополнительных проверках аэропорта Каира. При этом глава Минтранса России заявлял, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха требуют дополнительных проверок.

В интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума Соколов говорил, что проект российско-египетского межправительственного соглашения по авиабезопасности готов к подписанию.

В последний раз группа российских экспертов осуществляла проверку мер и систем обеспечения безопасности в каирском международном аэропорту в конце июля. Главными задачами экспертной группы были проверка систем безопасности в залах прилета и вылета в новом терминале. Кроме того, специалисты из РФ должны были провести диагностику работы новых биометрических систем аэропорта.

Вопрос о возобновлении авиасообщения остается одной из центральных тем в диалоге Москвы и Каира. Авиасообщение между странами было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

В феврале 2017 года правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом, подготовленный российским Минтрансом. Протокол предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта.