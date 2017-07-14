Случаи нападения на туристов в Египте. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июля 2017 г. в одном из отелей Хургады в Египте при нападении преступника на туристов погибли два гражданина Германии. По информации египетского министерства внутренних дел, еще четыре человека, в том числе граждане Чехии, Армении и России, получили ранения.

С 1996 г. в Египте осуществлено не менее девяти крупных нападений (включая атаку 14 июля), приведших к жертвам и пострадавшим среди иностранных туристов.

18 апреля 1996 г. в результате нападения боевиков у гостиницы "Европа" в Каире были убиты 17 туристов из Греции и один египтянин, 15 человек получили ранения. Ответственность взяла на себя экстремистская исламская группировка "Аль-Гамаа аль-Исламия".

17 ноября 1997 г. в Луксоре, возле храма Хатшепсут, террористы из исламистской организации "Аль-Гамаа аль-Исламия" в упор расстреляли туристическую группу. Были убиты 62 человека, из них 58 - туристы из Швейцарии, Японии, Франции, Германии. Более 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

7 октября 2004 г. в результате серии взрывов заминированных автомобилей на Синайском полуострове погибли 35 человек, 171 человек получил ранения. В числе жертв были египтяне, туристы из Израиля, Италии, США и РФ (погибли россияне Максим Горбач, Раиль и Светлана Галеевы, еще восемь граждан РФ получили ранения различной тяжести). Первый взрыв произошел в гостинице Hilton Taba в местечке Таба у границы с Израилем, еще два - в соседних курортных зонах Рас-Султан и Мухайамат-эт-Тарабин. Четвертый взрыв прогремел в городе Нувейба к югу от Табы. Ответственность за взрывы взяли на себя террористические группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия" и "Джамаат ат-Таухид аль-Ислами".

23 июля 2005 г. в Шарм-эш-Шейхе в результате трех взрывов погибли, по разным данным, от 64 до 88 человек, ранения получили около 150 человек. Среди жертв были британцы, голландцы, катарцы, кувейтцы и египтяне. В числе пострадавших оказались граждане США, россиянка и украинка. Первый взрыв прогремел на рынке, второй и третий - близ гостиниц Moevenpick Hotel и Ghazala Gardens в центральном районе города Наама-Бей. Ответственность за теракты взяли на себя экстремистские группировки "Бригады шахида Абдаллы Аззама в Египте и Сирии", "Бригады мучеников Синая" и "Ат-Таухид валь-Джихад в Египте".

24 апреля 2006 г. в курортном городе Дахаб в результате подрывов террористов-самоубийц у рынка, ресторана Nelson и кафе Aladdin погибли 23 человека, в том числе один россиянин и еще пятеро иностранцев. Ранения получили около 80 человек - двое граждан России, а также туристы из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Южной Кореи, Австралии, Ливана, США, Израиля, Франции, Швейцарии. Египетские власти обвинили в организации взрывов террористическую группировку "Джамаат ат-Таухид валь- Джихад".

22 февраля 2009 г. в результате взрыва в Каире у входа на рынок Хан-эль-Халили погибла 17-летняя туристка из Франции, 24 человека получили ранения, из них 17 французских граждан, трое подданных Саудовской Аравии и трое египтян.

16 февраля 2014 г. близ г. Таба на синайском полуострове на границе с Израилем террористом-смертником был взорван автобус с туристами из Южной Кореи. Погибли три туриста и водитель автобуса, еще 14 человек пострадали. Ответственность на себя взяла местная террористическая группировка "Ансар бейт аль-Макдис", впоследствии присягнувшая на верность запрещенной в России группировке "Исламское государство" (ИГ).

8 января 2016 г. в Хургаде произошло нападение на иностранных туристов. Трое граждан Австрии и Швеции, получили ранения в результате атаки на отель Bella Vista. Оба нападавших были вооружены ножами, одного из них застрелила охрана отеля. Ответственность на себя взяла группировка ИГ.