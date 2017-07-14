При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка

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КАИР, 14 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Жизни россиянки, раненной в пятницу при нападении преступника на группу туристов в одном из отелей в Хургаде, ничего не угрожает. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС вице-консул Генерального консульства РФ в этом египетском городе Эльдар Ибрагимов.
По его словам, "ранения получила Михайленко Елена Ивановна, которая прибыла в Египет из Украины по российскому паспорту". Вероятно, пояснил дипломат, "у нее есть и паспорт Украины".
В настоящее время, добавил вице-консул, "она находится в госпитале "Эс-Салям" под наркозом, ее жизни ничего не угрожает". Михайленко, по данным Ибрагимова, получила около 20 ножевых ранений, но "все они легкие". Сотрудники российского генконсульства в Хургаде уже навестили ее в больнице.
Вице-консул также рассказал, что несколько часов назад неизвестный с ножом напал на территории одного из отелей города на группу из трех человек, среди которых и была Михайленко. Два других туриста, предположительно граждане Германии, погибли.
За преступником устроили погоню, но он успел перебраться в соседний отель, где успел напасть еще на трех иностранцев. Граждане Чехии и Армении были ранены, сейчас они также находятся в одном из госпиталей Хургады.
Преступник пойман. В настоящее время, по данным представителей МВД Египта, представители следствия проводят его допрос.