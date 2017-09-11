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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 2,5% во II квартале

Экономика и бизнес
11 сентября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Объем ВВП за II квартал составил в текущих ценах 21,691 трлн руб

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ВВП России во II квартале 2017 г., по данным Росстата, увеличился на 2,5% относительно соответствующего периода 2016 года. Таким образом, статистическая служба подтвердила свою предварительную оценку роста российской экономики. Объем ВВП России за II квартал составил в текущих ценах 21,691 трлн руб.

При этом в I полугодии 2017 г. ВВП России вырос к январю - июню 2016 года. на 1,5%, а объем ВВП в текущих ценах составил 39,55 трлн руб., отмечается в сообщении Росстата.

Наибольший рост во II квартале показали розничная и оптовая торговля - на 4,7% к соответствующему периоду предыдущего года (в I полугодии рост на 2,4%), добыча полезных ископаемых - на 4,6% (+4,1%) и деятельность в области информации и связи - на 4,1% (+1,1%).

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что рост российской экономики будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 г. в годовом выражении может превысить 2%.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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Россия
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