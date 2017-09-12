Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,2 рубля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и достиг отметки в 57,2 рубля. Курс евро вырос на 8 копеек, до 68,48 рубля.

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