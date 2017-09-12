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Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в "Платоне" при льготном тарифе

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:31 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Замглавы дорожного агентства Дмитрий Прончатов подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Минтранс и правительство

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) считает нецелесообразным введение скидок в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" во время действия льготного тарифа. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

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"В Минтранс ушла позиция Росавтодора, в которой отмечено, что введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразно, так как это противоречит принципам системы. В связи с этим к вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу. А на данный момент для перевозчиков уже действует льгота в виде заниженного тарифа", - пояснил он.

Прончатов отметил, что Росавтодор по поручению Минтранса сделал расчеты о возможных вариантах введения скидок на период действия льготного тарифа, по итогам которых они признаны нецелесообразными.

Замглавы ведомства подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Минтранс и правительство.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума сообщал, что тариф в системе "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году. Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

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