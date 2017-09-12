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Енисейское пароходство перевезло более 70% от запланированного объема грузов на 2017 год

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, сентября. /ТАСС

Всего компания собирается перевести около 3,9 млн тонн грузов

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КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) в рамках навигации в 2017 году перевезло 2,79 млн тонн грузов. Всего планируется перевести порядка 3,9 млн тонн грузов, сообщили ТАСС во вторник в компании.

"По данным на начало сентября объем грузоперевозок Енисейского речного пароходства составил 2 млн 790 тыс. тонн, в том числе нефтеналивных 148 тыс. тонн и 472 тыс. тонн угля. Объем перевозок в навигацию был ранее спланирован на уровне 3,9 млн тонн грузов с возможной корректировкой", - сказали в компании.

Навигация по Енисею завершится в средине октября, уточнили в пароходстве отметив, что итоги грузоперевозок в 2017 году подведут в ноябре.

Для компании "Норникель" пароходство перевезло 1,1 млн тонн грузов, для нужд "РН-Ванкор", которая является дочерней структурой "Роснефти", было перевезено 338 тыс. тонн, "Полюс Логистики" - 218 тыс. тонн и "Группы Магнезит" - 194 тыс. тонн.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - "Норникель".

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