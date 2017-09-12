Енисейское пароходство перевезло более 70% от запланированного объема грузов на 2017 год

Судья Москалев назначен на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов"Спорт 12 сентября, 11:54
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-ЗораАрмия и ОПК 12 сентября, 11:49
Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:42
Завершился прием заявок по УФО на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец"Новости партнеров 12 сентября, 11:42
Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:33
Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 летКультура 12 сентября, 11:33
Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в "Платоне" при льготном тарифеЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:31
Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионовСпорт 12 сентября, 11:30
Кабмин не поддержал проект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиляЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) в рамках навигации в 2017 году перевезло 2,79 млн тонн грузов. Всего планируется перевести порядка 3,9 млн тонн грузов, сообщили ТАСС во вторник в компании.
"По данным на начало сентября объем грузоперевозок Енисейского речного пароходства составил 2 млн 790 тыс. тонн, в том числе нефтеналивных 148 тыс. тонн и 472 тыс. тонн угля. Объем перевозок в навигацию был ранее спланирован на уровне 3,9 млн тонн грузов с возможной корректировкой", - сказали в компании.
Навигация по Енисею завершится в средине октября, уточнили в пароходстве отметив, что итоги грузоперевозок в 2017 году подведут в ноябре.
Для компании "Норникель" пароходство перевезло 1,1 млн тонн грузов, для нужд "РН-Ванкор", которая является дочерней структурой "Роснефти", было перевезено 338 тыс. тонн, "Полюс Логистики" - 218 тыс. тонн и "Группы Магнезит" - 194 тыс. тонн.
ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - "Норникель".