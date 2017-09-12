Еще не открытые месторождения к 2035 году обеспечат до 60% добычи нефти и газа в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. До 60 % добычи нефти и газа в 2035 году переместится с действующих нефтегазовых провинций на месторождения, которые сейчас еще не обозначены на карте. Такой прогноз экспертов озвучил сегодня на конференции Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Андрей Патрушев.

"Примечательно, что, по оценкам некоторых экспертов, в 2035 году около до 60% планируемой добычи нефти и газа будет осуществляться на месторождениях, которых еще нет на карте", - сказал он.

Патрушев отметил, что в России компенсировать падение добычи в традиционных углеводородных провинциях и обеспечить перспективные потребности может арктический шельф. Одним из наиболее перспективных направлений он назвал разработку шельфа Баренцева и Карского морей.