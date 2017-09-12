Еще не открытые месторождения к 2035 году обеспечат до 60% добычи нефти и газа в РФ

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. До 60 % добычи нефти и газа в 2035 году переместится с действующих нефтегазовых провинций на месторождения, которые сейчас еще не обозначены на карте. Такой прогноз экспертов озвучил сегодня на конференции Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Андрей Патрушев.
"Примечательно, что, по оценкам некоторых экспертов, в 2035 году около до 60% планируемой добычи нефти и газа будет осуществляться на месторождениях, которых еще нет на карте", - сказал он.
Патрушев отметил, что в России компенсировать падение добычи в традиционных углеводородных провинциях и обеспечить перспективные потребности может арктический шельф. Одним из наиболее перспективных направлений он назвал разработку шельфа Баренцева и Карского морей.