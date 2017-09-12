ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 280 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 12 сентября. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на 280 тыс. баррелей в сутки - до 96,77 млн баррелей, следует из доклада ОПЕК.

При этом картель повысил прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,42 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,35 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 98,12 млн баррелей. Для сравнения в августе ОПЕК прогнозировала, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,28 млн баррелей в сутки относительно показателя текущего года и составит 97,8 млн баррелей.

Снижение среднесуточной нефтедобычи

Из сентябрьского отчета организации также следует, что добыча все еще превышает (на 260 тыс. баррелей) целевой уровень в 32,5 млн баррелей несмотря на снижение в августе среднесуточной добычи на 79 тыс. баррелей по сравнению с июлем - до 32,75 млн баррелей.

Добычу в августе снижали Ливия (на 112 тыс. баррелей - до 890 тыс. баррелей), Габон (на 32,3 тыс. баррелей - до 173 тыс. баррелей), Венесуэла (на 31,9 тыс. баррелей - до 1,92 млн баррелей), ОАЭ (на 20,2 тыс. баррелей - до 2,9 млн баррелей) и Саудовская Аравия (на 10,3 тыс. баррелей - до 10,02 млн баррелей).

При этом 12 стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (с учетом недавно принятой Экваториальной Гвинеи, но без учета не участвующих в сокращении Ливии и Нигерии), добывали в августе 30 млн баррелей в сутки. Это на 0,77 млн баррелей в сутки ниже, чем в октябре 2016 года, принятом за базовый уровень в сделке по сокращению, когда страны - участницы соглашения (без учета льготников) добывали 30,769 млн баррелей. При этом по условиям сделки они обязались сократить добычу на 1,2 млн баррелей.

Как следует из отчета, в августе условия соглашения по сокращению добычи нефти выполняли только некоторые члены ОПЕК. Так, добыча Саудовской Аравии была на 510 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2016 года, тогда как квота королевства в рамках соглашения составляет 468 тыс. баррелей. Перевыполнила план и Венесуэла, у которой суточная добыча в августе снизилась на 149 тыс. баррелей к октябрю 2016 года (до 1,92 млн баррелей) при квоте страны в 95 тыс. баррелей. Кувейт снизил добычу на 136 тыс. баррелей в сутки (до 2,7 млн баррелей) при квоте в 131 тыс. баррелей.

В то же время другие участники картеля не полностью соблюдали свои квоты. Так, Ирак в августе добывал 4,45 млн баррелей в сутки, что на 113 тыс. баррелей ниже уровня октября 2016 года при квоте в 210 тыс. баррелей. Добыча ОАЭ в августе установилась на уровне 2,9 млн баррелей в сутки, что на 106 тыс. баррелей ниже уровня октября при квоте в 139 тыс. баррелей. Алжир снизил добычу на 23 тыс. баррелей (до 1,06 млн баррелей) при квоте в 50 тыс. баррелей.

Иран в августе добывал 3,83 млн баррелей в сутки, что на 138 тыс. баррелей выше уровня октября 2016 года. При этом по условиям соглашения Ирану можно наращивать среднесуточную добычу в пределах 90 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в июле снизились на 18,7 млн баррелей - до 3,002 млрд, что еще на 195 млн баррелей превышает пятилетнюю норму, следует из сентябрьского отчета ОПЕК.

Так, запасы нефти превысили сезональную норму на 123 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов - на 72 млн баррелей.

По предварительным данным, запасы нефти в США в августе снизились только на 6 млн - до 1,310 млрд баррелей, на этом уровне они на 127 млн баррелей выше пятилетней нормы, отмечается в отчете. При этом запасы нефти снизились на 19,5 млн, а запасы нефтепродуктов выросли на 13,6 млн баррелей.

Данные по запасам нефти в Китае ОПЕК приводит по состоянию на июль. Там они снизились на 5,7 млн баррелей - до 380,6 млн, из них запасы нефти выросли на 2,1 млн, запасы нефтепродуктов снизились на 7,8 млн.

Как сообщалось ранее, участники соглашения ОПЕК+ в своих мерах ориентируются именно на показатель коммерческих запасов нефти, который они стремятся снизить до средних за пять лет уровней. Этой цели они намеревались добиться в первом квартале 2018 года.