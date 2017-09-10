В Эр-Рияде подтвердили приверженность соглашениям ОПЕК+

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия подтвердила готовность выполнять договоренности, достигнутые в формате ОПЕК+. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Хозяева [встречи в Джидде] подтвердили нацеленность на дальнейшую координацию относительно ситуации на мировом рынке углеводородов, - подчеркнул Лавров. - Подтвердили приверженность договоренностям, которые были достигнуты в формате ОПЕК+ по регулированию объемов предлагаемой на мировых рынках нефти".

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Впоследствии страны продлили действие соглашения до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.