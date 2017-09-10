Глава саудовского МИД заявил о близости позиций Эр-рияда и Москвы в борьбе с терроризмом

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Позиции Саудовской Аравии и России по борьбе с терроризмом близки, необходимо продолжать сотрудничество. Об этом заявил в воскресенье глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"По международным делам мы согласны с важностью уважать суверенитет стран и международное право. Рассчитываем на продолжение сотрудничества с Россией, - сказал он. - Позиции двух стран по борьбе с терроризмом и экстремизмом близки, необходимо продолжать эту борьбу".

Аль-Джубейр коснулся ряда кризисов в регионе. "Что касается Ирака, то мы заявили о нашей поддержке в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), - отметил он. - Ценим позицию России по Йемену, рассчитываем на урегулирование в соответствие с резолюциями СБ ООН".