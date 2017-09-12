Российские ретейлеры уверены в высоком спросе на новый iPhone

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новый смартфон от Apple, презентация которого начнется во вторник в 20:00 по московскому времени в новой штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния), будет хорошо продаваться в России, считают опрошенные ТАСС ретейлеры.

"Выход любой новинки от Apple сопровождается ажиотажем, и этот год не станет исключением", - сообщили в "Связном".

В "М.Видео" отметили, что новая линейка "уже вызывает огромный интерес, и поклонники бренда ожидают старта продаж с нетерпением". В "Эльдорадо" также рассчитывают на высокий спрос на новинку от Apple, а ценовой диапазон в компании допускают на уровне от 69 990 до 99 990 руб. в зависимости от объема памяти и вариации дисплея.

Сервис объявлений "Юла" (входит в Mail.Ru Group) сообщил, что сразу после объявления даты презентации новой версии смартфона владельцы iPhone 7 решили избавиться от гаджетов. "За первые семь дней сентября на "Юле" было размещено 2597 объявлений о продаже iPhone 7 и iPhone 7 Plus, что на 68% больше, чем за аналогичный период в августе", - рассказали ТАСС в компании.

При этом Hi-Tech Mail.Ru (проект Mail.ru.Group о высоких технологиях) выяснил, что три четверти россиян не собираются покупать новый iPhone. "Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% из семи тысяч опрошенных пользователей Hi-Tech Mail.Ru. Каждый пятый согласен выложить за новинку 50-70 тыс. руб. А каждый шестой респондент (17%) рассматривает возможность обзавестись новым гаджетом после того, как он подешевеет", - подсчитали аналитики проекта.

По данным ресурса, iPhone 8 будет доступен для предзаказа в России уже 15 сентября по цене от 88 990 руб. Сама корпорация, как и ретейлеры, а также премиум-реселлер Apple re:Store, не комментируют ни характеристики, ни название, ни цены нового смартфона.