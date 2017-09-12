Минтранс хочет обязать пассажиров взвешивать ручную кладь по требованию авиаперевозчика

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минтранс России предлагает обязать пассажиров взвешивать ручную кладь по требованию авиаперевозчика. Это следует из обновленного проекта изменений в Федеральные авиационные правила, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, включая рюкзак и детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка", - говорится в документах.

В конце сентября вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг. Новые поправки Минтранса вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Также поправки в Федеральные авиационные правила значительно сокращают перечень бесплатных для провоза предметов, в том числе из перечня исключены мобильные телефоны, книги и ноутбуки.