Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Минтранс оставит зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса в самолет

Экономика и бизнес
14 августа, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Решение было принято в связи с многообразием климатических зон в стране, уточнила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс намерен оставить зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса на борт самолета в связи с многообразием климатических зон в стране. Об этом пишет в понедельник "Российская газета" со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлану Петрову.

Смотрите также

Налегке — дешевле: подписан закон об отмене бесплатного провоза багажа

"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", - цитирует издание представителя Минтранса.

Соответствующие поправки в проект Федеральных авиационных правил (ФАП) позволят пассажирам проносить на борт зимнюю одежду без дополнительной платы.

В конце сентября вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг. По оценке главы Минтранса, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. Ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.

Смотрите также

Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?

Правила провоза ручной клади и багажа у российских и иностранных авиакомпаний. Досье

Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа

По действующим нормам бесплатно перевозить в салоне самолета разрешено 16 предметов. В этот список входят дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска. Новые поправки Минтранса вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Также поправки в ФАП значительно сокращают перечень бесплатных для провоза предметов, в том числе из перечня исключены мобильные телефоны, книги и ноутбуки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Признаки изменения климата зафиксировали по всей территории США
2
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
3
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
4
Премьер Латвии: Рига выступает за конструктивное сотрудничество с Москвой
5
СМИ: Минтранс оставит зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса в самолет
6
В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток
7
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама