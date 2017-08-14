СМИ: Минтранс оставит зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса в самолет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс намерен оставить зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса на борт самолета в связи с многообразием климатических зон в стране. Об этом пишет в понедельник "Российская газета" со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлану Петрову.

"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", - цитирует издание представителя Минтранса.

Соответствующие поправки в проект Федеральных авиационных правил (ФАП) позволят пассажирам проносить на борт зимнюю одежду без дополнительной платы.

В конце сентября вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг. По оценке главы Минтранса, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. Ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.

По действующим нормам бесплатно перевозить в салоне самолета разрешено 16 предметов. В этот список входят дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска. Новые поправки Минтранса вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Также поправки в ФАП значительно сокращают перечень бесплатных для провоза предметов, в том числе из перечня исключены мобильные телефоны, книги и ноутбуки.