Налегке — дешевле: Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа

Если я лечу без багажа, билет для меня станет дешевле?

Да. Некоторые авиакомпании и сейчас предлагают такие тарифы: человек имеет право пронести на борт только ручную кладь и заплатить меньше денег. Новая норма также позволяет бесплатно проносить ручную кладь. При этом ее размер не должен превышать 10 кг, а также занимать больше одного места на полках в кабине самолета.

Целью введения поправок как раз и является удешевление билетов, а также развитие лоукостеров — авиакомпаний, оказывающих минимальный набор услуг, но продающих билеты по сниженным ценам. Например, авиакомпания "Победа" уже заявила, что сможет снизить цены на 20%, если поправки будут приняты. Депутат ГД Максим Суреев считает, что для пассажира, который летит без багажа, цена билета снизится на 2–2,5 тыс. руб.

"Нулевая норма" бесплатного багажа будет распространяться только на пассажиров, которые приобрели невозвратный билет (который нельзя вернуть). Клиенты авиакомпаний, которые приобретают возвратные билеты (они обычно дороже), смогут провозить до 10 кг багажа без дополнительной оплаты.