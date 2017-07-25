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Налегке — дешевле: Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа

Общество
25 июля, 18:33 UTC+3

Цена билетов на самолет для путешествующих без чемоданов снизится

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© Артем Геодакян/ТАСС

Совет Федерации 25 июля на пленарном заседании одобрил закон, который позволяет не брать с авиапассажира деньги за перевозку багажа в случае, если он летит только с ручной кладью.

Кроме того, Минтранс представил проект поправок в Воздушный кодекс, который планирует изменить набор ручной клади, например, в случае его принятия пассажир не сможет пронести на борт ноутбук и зонт. 

ТАСС рассказывает, что изменится для авиапассажиров.

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Если я лечу без багажа, билет для меня станет дешевле?

Да. Некоторые авиакомпании и сейчас предлагают такие тарифы: человек имеет право пронести на борт только ручную кладь и заплатить меньше денег. Новая норма также позволяет бесплатно проносить ручную кладь. При этом ее размер не должен превышать 10 кг, а также занимать больше одного места на полках в кабине самолета.

Целью введения поправок как раз и является удешевление билетов, а также развитие лоукостеров — авиакомпаний, оказывающих минимальный набор услуг, но продающих билеты по сниженным ценам. Например, авиакомпания "Победа" уже заявила, что сможет снизить цены на 20%, если поправки будут приняты. Депутат ГД Максим Суреев считает, что для пассажира, который летит без багажа, цена билета снизится на 2–2,5 тыс. руб.

"Нулевая норма" бесплатного багажа будет распространяться только на пассажиров, которые приобрели невозвратный билет (который нельзя вернуть). Клиенты авиакомпаний, которые приобретают возвратные билеты (они обычно дороже), смогут провозить до 10 кг багажа без дополнительной оплаты.

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Летать с чемоданами станет дороже?

Неизвестно: перевозчик вправе сам устанавливать тарифы на перевозку багажа. Но раньше эти тарифы входили в стоимость билета любого пассажира, даже если он летел без чемоданов. 

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Что будет, если я куплю "безбагажный" билет, а приеду в аэропорт с сумками?

Перевозчик вправе не пустить вас на борт: закон разрешает авиакомпании в одностороннем порядке разорвать с вами договор перевозки (по сути, аннулировать ваш билет). При этом перевозчик обязан сообщить вам, сколько багажа можно взять на борт, до того как вы купите билет. Поэтому будьте предельно внимательны при выборе тарифа.

Не исключено, что авиакомпании предложат пассажирам доплатить за багаж прямо на стойке регистрации. 

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Что с ручной кладью? Ее тоже хотят ограничить?

Да, это предлагает Минтранс. Сейчас с собой в самолет можно взять одно место багажа (то есть одну сумку, рюкзак или пакет), который помещается на багажную полку и весит меньше 10 кг. Кроме того, можно брать дополнительно дамскую сумочку, портфель, трость, ноутбук, костюм в чехле, букет цветов, зонт, фотоаппарат и книги или газеты. Если предложение ведомства будет принято, то из этого списка исчезнут верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Максимальный вес ручной клади составит не более 5 кг.

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То есть ноутбук и камеру придется сдавать в багаж?

Необязательно — можно будет положить их в тот же портфель. Мобильный, который лежит в кармане или пальто, наброшенное на плечи, также не является ручной кладью. 

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Я передвигаюсь при помощи костылей. Их тоже придется сдавать в багаж?

Нет. В проекте Минтранса сказано, что без дополнительной платы кроме ручной клади можно брать с собой дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли и складное кресло-коляску.

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Когда изменения вступят в силу?

Поправки, вычеркивающие из тарифа стоимость перевозки багажа для пассажиров, путешествующих налегке, вступят в силу через два месяца после официального опубликования — до этого их должен подписать президент России.

Что касается предложения Минтранса, то его еще будут обсуждать в Госдуме, поэтому назвать сроки пока затруднительно. 

Сергей Круглов

 

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