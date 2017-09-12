Apple представила новый iPhone 8 с функцией беспроводной зарядки

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple во вторник представила новый смартфон из серии iPhone. Он получил название iPhone 8.

Смартфон можно будет начать заказывать 15 сентября, а заказы будут доставляться после 22 сентября. Модели обладают памятью от 64 до 256 гигабайт и выполнены в трех цветах: черном, белом и золотистом. Стоимость самого дорогого - iPhone 8 Plus - составляет $799.

iPhone 8 выпускается в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от $699, iPhone 8 Plus - в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене от $799. Он обладает улучшенной камерой (12 мегапикселей) и функцией беспроводной зарядки. Эти модели все еще оснащены физической кнопкой Home.

Мероприятие впервые проводится в зале для презентаций, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Зал расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Первым на сцену вышел глава компании Тим Кук, который не преминул сказать несколько теплых слов о своем предшественнике - основателе компании Стиве Джобсе. "Мы назвали наш театр в честь Стива, потому что мы продолжаем его любить, а он любил такие дни, как сегодня", - отметил Кук.

Глава компании также напомнил, какие последствия спровоцировали ураганы "Харви" и "Ирма" в штатах Техас и Флорида. 9 сентября Apple пожертвовала 5 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от ураганов и стихийных бедствий. Сумма поступила на счет благотворительной организации Hand in Hand, которая распределяет полученные ею средства между различными фондами. Целью Apple является помочь пострадавшим от урагана "Харви", который обрушился на американский штат Техас три недели назад.

Ранее Apple уже пожертвовала $3 млн в Международный комитет Красного Креста (МККК) на нужды пострадавших от "Харви". Еще $2 млн в общей сложности перечислили МККК пользователи продукции компании.