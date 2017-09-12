Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple представила новый iPhone 8 с функцией беспроводной зарядки

Экономика и бизнес
12 сентября, 22:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Стоимость смартфона с 64 Гб оперативной памяти составит $699

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple во вторник представила новый смартфон из серии iPhone. Он получил название iPhone 8.

Смотрите также
Кампус Apple Park в Купертино, Калифорния

Презентация последних моделей iPhone. Онлайн

Смартфон можно будет начать заказывать 15 сентября, а заказы будут доставляться после 22 сентября. Модели обладают памятью от 64 до 256 гигабайт и выполнены в трех цветах: черном, белом и золотистом. Стоимость самого дорогого - iPhone 8 Plus - составляет $799.

iPhone 8 выпускается в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от $699, iPhone 8 Plus - в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене от $799. Он обладает улучшенной камерой (12 мегапикселей) и функцией беспроводной зарядки. Эти модели все еще оснащены физической кнопкой Home.

Мероприятие впервые проводится в зале для презентаций, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Зал расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Первым на сцену вышел глава компании Тим Кук, который не преминул сказать несколько теплых слов о своем предшественнике - основателе компании Стиве Джобсе. "Мы назвали наш театр в честь Стива, потому что мы продолжаем его любить, а он любил такие дни, как сегодня", - отметил Кук.

Глава компании также напомнил, какие последствия спровоцировали ураганы "Харви" и "Ирма" в штатах Техас и Флорида. 9 сентября Apple пожертвовала 5 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от ураганов и стихийных бедствий. Сумма поступила на счет благотворительной организации Hand in Hand, которая распределяет полученные ею средства между различными фондами. Целью Apple является помочь пострадавшим от урагана "Харви", который обрушился на американский штат Техас три недели назад.

Ранее Apple уже пожертвовала $3 млн в Международный комитет Красного Креста (МККК) на нужды пострадавших от "Харви". Еще $2 млн в общей сложности перечислили МККК пользователи продукции компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
2
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
3
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
4
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
5
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации
6
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда Фамилия
7
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама