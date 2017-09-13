Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,78 руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 57,78 руб.

Курс евро вырос на 22 копейки, до 69,22 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2059,28 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1123,6 пункта.