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Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,78 руб.

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Курс евро поднялся до отметки в 69,22 руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 57,78 руб.

Курс евро вырос на 22 копейки, до 69,22 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2059,28 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1123,6 пункта.

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