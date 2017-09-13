Минфин начал обмен евробондов Россия-18 и Россия-30 на допвыпуски Россия-27 и Россия-47

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России объявил о начале обмена облигаций внешних облигационных займов выпусков "Россия-2018" и "Россия-2030" с погашением в 2018 и 2030 годах соответственно на дополнительные выпуски евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047", размещаемые в целях обмена. Об этом говорится в сообщении министерства.

Номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 млрд.

Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", банк "ГПБ Интернешнл" и "Сбербанк КИБ".

Владельцы обмениваемых облигаций с 13 по 19 сентября могут направить "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп обмениваемых облигаций (с указанием цены и количества обмениваемых бумаг или только количества). При этом цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций "Россия-18" и 117,5% от номинальной стоимости для облигаций "Россия-2030". Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.

Сейчас в обращении находятся евробонды "Россия-18" на сумму $3,46 млрд, евробонды "Россия-28" на $2,5 млрд и "Россия-30" на $10,7 млрд. Ранее сообщалось, что Минфин России в 2017 году планировал предложить к обмену суверенные еврооблигации с погашением в 2018, 2028 и 2030 годах.

Из этих трех выпусков только у "Россия-30" первоначальный объем размещения отличался от объема, который сейчас обращается на рынке. Формально "Россия-30" был выпущен в 2002 году на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 года. По условиям выпуска этих бумаг, помимо купонных выплат держатель получает и часть долга, таким образом, бумага частично амортизировалась. Сейчас "Россия-30" - единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается.