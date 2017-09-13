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Ford Sollers на заводе в Татарстане увеличит число сотрудников на треть

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, сентября. /ТАСС

Расширение штата представители компании объясняют увеличением спроса на автомобили более чем на 50%

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания Ford Sollers до конца 2017 года планирует увеличить число сотрудников на своем заводе в Татарстане на 30%, примерно до 3 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе автопроизводителя.

"До конца года будет набрано дополнительно до 800 новых сотрудников на заводы в Татарстане, таким образом их общая численность увеличится на 30%", - отметили в пресс-службе.

В целом по предприятию численность сотрудников вырастет на 22% примерно до 4,4 тыс. человек. В компании объясняют необходимость расширения штата возросшим спросом на автомобили, в частности производимые на заводе в Елабуге (Татарстан). Спрос на них в этом году увеличился более чем на 50%, что обусловило необходимость введения второй смены на заводе (ее планируется ввести в декабре этого года).

СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге. По данным компании, продажи Ford Sollers в России по итогам 2016 года увеличились на 10% и составили 42,528 тыс. автомобилей.

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