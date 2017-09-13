ФАС рекомендует Минобороны РФ осуществлять закупки топлива конкурентными способами

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. ФАС предлагает Министерству обороны РФ рассмотреть возможность осуществления закупок топлива с применением конкурентных способов, а не у единственного поставщика, как сейчас. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян в ответ на вопрос об итогах рассмотрения ведомством просьбы президента Татарстана Рустама Минниханова о включении "Татнефти" в перечень единственных поставщиков топлива для Вооруженных сил РФ.
"Мы полагаем, что включение вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в перечень единственных поставщиков ГСМ нецелесообразно и предлагаем Министерству обороны РФ рассмотреть возможность осуществления закупок ГСМ с применением конкурентных способов закупок", - сказал он.
Петросян добавил, что, согласно положениям закона о контрактной системе, определение единственного поставщика возможно в исключительных случаях, в том числе в связи с отсутствием конкурентного рынка. По его словам, за последние годы в стране проведена значительная работа по созданию коммерческой инфраструктуры рынка нефти и нефтепродуктов: сформирована нормативно-правовая база, направленная на развитие рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, успешно функционирует биржевая торговля нефтепродуктами. "Таким образом, на сегодняшний день сложилась устойчивая система функционирования оптового рынка нефтепродуктов, основанная на рыночных принципах", - заключил собеседник ТАСС.
Как сообщал ТАСС, обращение президента Республики Татарстан о включении ПАО "Татнефть" в перечень единственных поставщиков топлива для Вооруженных сил РФ поступило в центральный аппарат ФАС России из Аппарата правительства РФ 21 июля.