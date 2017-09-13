Украина за пять лет года должна выплатить $64 млрд по взятым кредитам

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина с 2018 по 2022 год должна выплатить в рамках долговых обязательств $64,2 млрд, в том числе $35,5 млрд по внутреннему и $28,7 млрд по внешнему долгу. Об этом сообщило в среду информагентство УНИАН со ссылкой на имеющийся в распоряжение издания предварительный проспект эмиссии еврооблигаций страны.

"В 2018 году долговые выплаты Украины составят $10,9 млрд, в 2019 году - $11,5 млрд, в 2020 - $13,7 млрд, в 2021 - $14,0 млрд, в 2022 - $13,9 млрд", - сказано в проспекте эмиссии еврооблигаций.

В документе также уточняется, что платежи в гривнах для расчета конвертированы в долларовые с использованием предполагаемого среднего обменного курса на уровне 30,1 гривны за доллар в 2018 году, 30,8 гривны за доллар в 2019 году, 31,2 гривны за доллар в 2020-2022 годах.

Доходная часть, заложенная в госбюджет Украины на 2017 год, составляет 721,4 млрд гривен ($27,7 млрд по текущему курсу), расходная - 790 млрд гривен ($30,3 млрд).

Госдолг Украины с начала года вырос на $5 млрд и составляет $76,06 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 млрд до $70,97 млрд. Расходы на его обслуживание в 2016 году составляли 95,8 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен или на 13,4 процента больше показателя 2015 года.

В расчете на каждого украинца сейчас приходится примерно $1 760 госдолга. Украина тратит на обслуживание внешнего долга 4% от национального ВВП, что превышает $3,8 млрд ежегодно. Уровень госдолга по отношению к ВВП достиг уже порядка 80%. "Если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019 году это будет означать дефолт", - полагает директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.