ЦБ до конца года проведет оценку системы управления рисками крупнейших банков

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России до конца этого года намерен провести полную оценку системы управления рисками и оценки достаточности капитала у крупнейших российских банков. Об этом на Международном банковском форуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"До конца текущего года Банк России проведет полную оценку системы управления рисками и оценки достаточности капитала у крупнейших кредитных организаций", - сказала она.
Глава ЦБ уточнила, что до конца года такие проверки пройдут в кредитных организаций с размером активов более 500 млрд рублей. "Остальные кредитные организации будут подвергнуты такой оценке в 2018 году", - подчеркнула она.
По словам Набиуллиной, в случае выявления недостаточности капитала или такой угрозы Банк России установит для кредитной организации индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала.
Она также сообщила, что ЦБ может потребовать от банков досоздания резервов при высокой концентрации определенных бумаг на балансе.
"В рамках работы по повышению контроля за рисками, в случаях, когда на балансе банка сконцентрирован почти полный объем той или иной ценной бумаги, мы можем требовать создания дополнительных резервов", - сказала глава ЦБ.
Кроме того, Банк России рассматривает возможность переноса выплат бонусов руководству проблемных банков до устранения негативных факторов их работы.
"Надзор не должен и не будет подменять собой менеджмент и собственников банков и не должен принимать решения по конкретным операциям и нести ответственность. Мы полагаем, что в этом отношении имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня принятия на себя рисков менеджментом банков. А именно - чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем", - пояснила Набиуллина.
Прибыль российских банков за январь - август 2017 года достигла 997 млрд рублей - это выше результата за весь 2016 год, сообщила глава ЦБ.
"Продолжился рост прибыли - прибыль за восемь месяцев в размере 997 млрд рублей уже превысила финансовый результат за 2016 год. Прибыль - это источник роста капитала, и мы полагаем, что именно так она должна использоваться прежде всего", - отметила Набиуллина.
Она также информировала, что кредиты физлицам за восемь месяцев 2017 года выросли на 7%, вклады - на 5%. "На 7% выросли кредиты физическим лица. Вклады населения продолжают рост и за восемь месяцев выросли на 5%, до почти 25 трлн рублей", - сказала глава регулятора.