ТАСС, 14 сентября. Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее она сообщила о предстоящем переходе главы "ВТБ 24" Михаила Задорнова на пост главы банка "Открытие".

Она также отметила, что решение по докапитализации банка "Открытие" будет принято в ближайшие месяцы.