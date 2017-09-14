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ТАСС, 14 сентября. Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее она сообщила о предстоящем переходе главы "ВТБ 24" Михаила Задорнова на пост главы банка "Открытие".
Она также отметила, что решение по докапитализации банка "Открытие" будет принято в ближайшие месяцы.