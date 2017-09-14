Вологодская область выделит 30 млн рублей на проекты аквакультуры в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Около 30 млн рублей планирует выделить Вологодская область в 2018 году на поддержку проектов аквакультуры. Об этом сообщил в четверг ТАСС замгубернатора области Михаил Глазков в ходе I Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
"Правительство Вологодской области, департамент сельского хозяйства сейчас прорабатывают программу развития аквакультуры, которую планируется ввести на территории области в 2018 году. Предприятия, желающие заниматься развитием аквакультуры, смогут обращаться за субсидиями. Порядка 30 млн рублей господдержки планируем выделить из областного бюджета на эти проекты", - сказал Глазков.
По его словам, область ставит задачу увеличить объемы производства рыбы в ближайшие три года в 7-10 раз - с нынешних 100 т до 700-1000 т. В регионе есть четыре компании, активно работающие в данном сегменте рынка, в том числе рыботоварная компания "Диана", знаменитая разведением рыб осетровых и карповых пород. В 2016 году "Диана" произвела рекордный в РФ объем черной икры - 18 т. Суммарно вологодские предприятия вырастили в прошлом году чуть более 100 т рыбы.
На субсидии смогут рассчитывать предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории области. Субсидии будут распространяться на покупку малька, приобретение кормов и строительство производственных помещений для разведения рыбы - компенсация части прямых затрат и процентов по привлеченным по кредитам, полученным на проекты по аквакультуре, отметил Глазков.
"Предварительно мы оценили ситуацию, обговорили с потенциальными инвесторами возможные проекты. Вологодская область - достаточной молодой регион в плане опыта разведения рыбы, хотя промышленное рыболовство существовало в регионе испокон веков. После распада Советского Союза объемы вылавливаемой рыбы значительно упали, на сегодня вылавливаем порядка 2 тыс. т. Соседи - Республика Карелия производит в рамках проектов по аквакультуре порядка 20 тыс. т, у Вологодской области такой опыт до недавнего времени почти отсутствовал", - добавил он.
I Международный рыбопромышленный форум проходит в Санкт- Петербурге 14-16 сентября на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - ключевое отраслевое мероприятие в России, которое объединит лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность.