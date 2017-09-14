НСПК ведет переговоры по приему карт "Мир" в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с международной процессинговой компании Global Payments по приему карт "Мир" в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Об этом ТАСС сообщил глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах Международного банковского форума.
"Мы съездили в Прагу, встречались там с коллегами по моей предыдущей работе, с компанией Global Payments. Они представлены достаточно серьезно на четырех европейских рынках, где обслуживают и банкоматные сети, и POS-терминалы. Это рынки Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Мы с ними провели достаточно глубокую проработку технологических возможностей. Сейчас находимся в стадии согласования возможного бизнес-плана", - сказал Комлев.