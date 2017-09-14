Кабмин распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг "Сахалин-1"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кабмин РФ распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг "Сахалин-1". Соответствующее распоряжение правительства РФ от 12 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минфина о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании Exxon Neftegas Limited о взыскании денежных средства по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1", - говорится в документе.

Министру финансов Антону Силуанову поручено подписать мировое соглашение от имени РФ.