Кабмин распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг "Сахалин-1"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кабмин РФ распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг "Сахалин-1". Соответствующее распоряжение правительства РФ от 12 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Согласиться с предложением Минфина о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании Exxon Neftegas Limited о взыскании денежных средства по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1", - говорится в документе.
Министру финансов Антону Силуанову поручено подписать мировое соглашение от имени РФ.