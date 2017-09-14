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Минкомсвязь хочет применить блокчейн при оформлении собственности на недвижимость

Экономика и бизнес
14 сентября, 14:31 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 14, сентября. /ТАСС

Также ведомство впоследствии может распространить этот опыт и на другие государственные услуги

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ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь России может запустить пилотный проект по оформлению собственности на недвижимость с использованием технологии блокчейн, а впоследствии может распространить этот опыт и на другие государственные услуги. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах конференции "Биотехмед" глава департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

"Минкомсвязь изучает возможность проведения пилотного проекта на технологии блокчейн по подготовке документов в рамках госуслуги по оформлению права собственности на недвижимость" - сказал он.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

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