Минкомсвязь хочет применить блокчейн при оформлении собственности на недвижимость

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь России может запустить пилотный проект по оформлению собственности на недвижимость с использованием технологии блокчейн, а впоследствии может распространить этот опыт и на другие государственные услуги. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах конференции "Биотехмед" глава департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

"Минкомсвязь изучает возможность проведения пилотного проекта на технологии блокчейн по подготовке документов в рамках госуслуги по оформлению права собственности на недвижимость" - сказал он.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.