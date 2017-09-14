Международный терминал в Калуге в полной мере заработает с 1 января 2018 года

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый международный терминал аэропорта Калуги в полной мере заработает с 1 января 2017 года. Об этом в ходе международного форума по развитию автомобилестроения "Автоэволюция" заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Мы завершаем строительство международного терминала в нашем аэропорту Калуги. Мы и сейчас можем эти рейсы совершать и совершаем, но в полной мере эта работа начнется с открытием, с 1 января 2018 года", - сказал глава региона.

Как ранее сообщал ТАСС, необходимость строительства нового международного терминала в аэропорту Калуги вызвана потребностями изменения классификации пункта пропуска через государственную границу с работающего на нерегулярной основе на постоянный многосторонний. В строительстве терминала применяются технологии быстрого возведения, его площадь составит 2,4 тыс. кв. м.

В настоящее время из аэропорта совершаются внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минводы, Уфу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, для полноценной работы международного терминала необходимо завершить оборудование таможенного поста. После полноценного открытия терминала планируется осуществлять перелеты в семь стран, сейчас, как сообщили в пресс-службе, основным направлением является Германия.

Международный аэропорт Калуги был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая прошлого года. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 100 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 тыс. человек, а к 2025 - около полумиллиона человек.

VIII международный форум по развитию автомобилестроения - экспорт как драйвер роста "Автоэволюция 2017" проходит в Калуге 14-15 сентября. В этом году он посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.