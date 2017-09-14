Суд в Гааге дал России время до 14 ноября для ответа на апелляцию бывших акционеров ЮКОСа

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ГААГА, 14 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги установил 14 ноября в качестве крайнего срока, к которому Россия должна подготовить ответ на апелляцию бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь инстанции Линда Бун-ван дер Дрифт.
По ее словам, "Российская Федерация должна представить документы к 14 ноября 2017 года". Речь идет об ответе на апелляционное заявление, поданное бывшими акционерами ЮКОСа, уточнила Бун-ван дер Дрифт. Дата слушаний по делу пока не назначена, добавила пресс-секретарь.
Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить около $50 млрд трем компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа пытаются оспорить это решение в апелляционном суде Гааги.