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В Нижегородской области построят завод по производству соли

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:31 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, сентября. /ТАСС

Объем инвестиций по проекту составит 9,2 млрд рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО ''Соль Руси'' подписали в четверг на шестом международном бизнес-саммите, который проходит в Нижнем Новгороде. Соглашение предполагает сотрудничество при реализации инвестиционного проекта по разработке Белбажского месторождения каменной соли и строительству солеперерабатывающего завода в Ковернинском районе Нижегородской области, передает корреспондент ТАСС.

''Сегодня мы возводим мощнейший завод по производству соли, соли класса "экстра", это наиболее очищенный продукт соляной, который сегодня можно получить. Объемы первой очереди это 600 тысяч тонн, мы рассчитываем выйти на больший уровень добычи. Соль Нижегородская будет чистой и не содержать <…> никаких химических добавок. Мы сегодня видим соль класса "экстра" различных производителей - белорусских, европейских и они все с <…> добавлением химических веществ", - сказал журналистам президент ПАО "Соль Руси" Станислав Черкасов.

Объем инвестиций по проекту составит 9,2 млрд рублей, сумма капитальных затрат составляет 5,5 млрд рублей. ПАО "Соль Руси" создаст также создаст 475 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе правительстве региона, после введения запрета на импорт соли из ряда стран, поддерживающих антироссийские санкции, нижегородский завод станет одним из крупнейших в стране поставщиком соли на отечественный рынок. По словам президента компании, нижегородская соль поступит на рынок через 2-3 года.

''Завод вещь сложная, прежде всего это наука, мы бурим достаточно глубоко - это 500 метров под землей, это очень сложное бурение, размываем скважину, много изыскательских работ идет. Уточняются планы месторасположения. Мы рассчитываем, что через 2-3 года продукт выйдет на рынок'', - добавил Черкасов.

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Соль Руси'', региональные власти рассматривают вопрос о придании проекту статуса приоритетного инвестпроекта, по которому компания получает такие меры поддержки, как снижение ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество, частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, освобождение инвесторов от арендной платы за используемые земельные участки.

О бизнес-саммите

Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов РФ и 28 зарубежных стран.

Основная идея бизнес-саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.

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