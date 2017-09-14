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Аэропорт Домодедово построит притерминальную развязку к ЧМ-2018 по футболу

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Планируется также расширить подъездной участок ведущей к аэропорту трассы А-105

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово построит притерминальную развязку, которая разделит транспортные потоки "на вылет" и "на прилет", что повысит транспортную доступность аэропорта. Об этом сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.

"Работы по развитию дорожной сети проводятся в рамках реализации проекта строительства нового сегмента пассажирского терминала (Т2). Сооружение первой очереди двухуровневой притерминальной транспортной развязки синхронизировано со строительством Т2. Оба объекта будут введены в эксплуатацию к началу Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - говорится в сообщении.

Вдоль здания пассажирского терминала будет построена двухуровневая эстакада, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту с разделением потоков на "прилет" и "вылет". Также предусмотрено расширение центрального подъездного участка федеральной трассы А-105 и создание зон для стоянки общественного транспорта. В аэропорту добавили, что к настоящему времени завершено порядка 30% работ по сооружению левой полуразвязки.

Кроме того, для удобства пассажиров будет построена пешеходная галерея, которая соединит многоуровневый паркинг и Т2.

Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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