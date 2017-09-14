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Субсидию на создание сервисных центров автопроизводителей РФ за рубежом введут в 2018 году

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:59 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 14, сентября. /ТАСС

Петр Фрадков отметил, что это направление предусмотрено в рамках приоритетного проекта международной кооперации и экспорта

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КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Минпромторг РФ планируют ввести новую субсидию для поддержки автопроизводителей, которые решат создать сервисный центр обслуживания своей дилерской сети за рубежом, сообщил генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков, выступая на международном форуме "Автоэволюция 2017".

"На следующий год запланирована новая субсидия, которой раньше не было: помощь и субсидирование дилерской сети, либо инфраструктуры по ремонту и техническому обслуживанию, - сказал он. - За границей, это очень важное направление, мы с коллегами из Минпромторга активно эту идею отстаиваем. Мне кажется, отстояли".

По его словам, это направление предусмотрено в рамках приоритетного проекта международной кооперации и экспорта. Он подчеркнул, что сейчас потребность в субсидии существует как среди небольших компаний, так и среди крупных.

"Мы видим, что сейчас покупатели готовы не просто покупать продукцию, а сразу ставят вопрос по ее обслуживанию, о строительстве каких-то сопровождающих мощностей, будь то Куба, будь то Сенегал, будь то Вьетнам", - пояснил генеральный директор РЭЦ.

Фрадков отметил, что фокус сейчас направлен на вовлечение максимального количества небольших компаний, в том числе производителей автокомпонентов, сопутствующих услуг и сервисов. По его словам, основная задача РЭЦ - сделать так, чтобы этот инструментарий был доступен самому небольшому предприятию.

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